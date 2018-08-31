Раскрыто отношение Путина к притеснению русских за рубежом

Президент России Владимир Путин всегда поддерживает россиян, подвергающихся враждебным действиям, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 31 августа.

«Вы знаете, что Путин всегда занимает весьма жесткую, однозначную позицию в плане поддержки русского населения там, где оно может подвергаться враждебным действиям, зачастую граничащим с геноцидом, с нападками ультра-националистов и так далее. Он поддерживает русских в любой точке мира и неоднократно об этом говорил», — сказал Песков.

В марте представитель Кремля заявил, что Владимир Путин не допустит, чтобы кто-либо заступал за «красные линии» национальных интересов страны. Ранее в том же месяце президент объявил гражданам, что «весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед».

27 декабря прошлого года МИД России предупредил соотечественников о возможных проблемах при пересечении украинской границы с 1 января 2018 года.

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