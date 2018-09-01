США обвинили в подготовке боевиков для захвата Пальмиры

Инструкторы из США занимались подготовкой боевиков, которые должны были совершить теракты в сирийской Пальмире. Об этом в субботу, 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) на территории Сирии.

По данным центра, в субботу около 5 часов утра в 36 километрах от Пальмиры произошло столкновение между сирийскими правительственными войсками и диверсионно-террористической группой боевиков, которые пытались прорваться из района населенного пункта Эт-Танф. «В результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен и дают показания», — отметили в центре.

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Установлено, что джихадисты планировали осуществить серию терактов в районе Пальмиры и обеспечить проход около 300 боевиков для захвата города в течение ближайшей недели.

Как отмечается, боевики уже рассказали, что входили в бандформирование «Восточные львы», насчитывающее около 500 членов. «Их лагерь подготовки находится в районе населенного пункта Эт-Танф рядом с американской военной базой», — уточнили в центре. Там также добавили, что «пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы».

В Эт-Танфе расположена одна из военных баз США, незаконно развернутая в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами. Ранее сообщалось, что там проходят подготовку отряды вооруженной сирийской оппозиции. 13 мая The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Белом доме написала, что США опасаются захвата этой военной базы иранскими военными или их сторонниками.

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