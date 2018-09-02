Бывший спецназовец ГРУ открыл стрельбу с балкона

Экс-спецназовец Главного разведывательного управления (ГРУ) открыл стрельбу с балкона своей квартиры в Краснотурьинске (Свердловская область). Об этом сообщает Telegram-канал Hue.
Мужчина начал беспорядочно стрелять из ружья. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, бывший сотрудник разведки открыл огонь по ним, в результате один полицейский был ранен.
В данный момент злоумышленник задержан. У него забрали ружье «Вепрь» 12 калибра и травматический пистолет Grand Power со снаряженным магазином. Выяснилось, что мужчина был пьян.
Также оказалось, что бывший спецназовец имеет звание кавалера ордена Мужества.
В конце декабря прошлого года в Краснодаре был задержан пьяный мужчина, стрелявший с балкона своей квартиры. Он объяснил, что просто проверял купленное ружье.