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Бывший спецназовец ГРУ открыл стрельбу с балкона

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​​Экс-спецназовец Главного разведывательного управления (ГРУ) открыл стрельбу с балкона своей квартиры в Краснотурьинске (Свердловская область). Об этом сообщает Telegram-канал Hue.

Мужчина начал беспорядочно стрелять из ружья. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, бывший сотрудник разведки открыл огонь по ним, в результате один полицейский был ранен.

В данный момент злоумышленник задержан. У него забрали ружье «Вепрь» 12 калибра и травматический пистолет Grand Power со снаряженным магазином. Выяснилось, что мужчина был пьян.

Также оказалось, что бывший спецназовец имеет звание кавалера ордена Мужества.

В конце декабря прошлого года в Краснодаре был задержан пьяный мужчина, стрелявший с балкона своей квартиры. Он объяснил, что просто проверял купленное ружье.

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