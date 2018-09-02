Петербуржец открыл стрельбу из окна и пообещал взорвать газ

В Санкт-Петербурге мужчина, вооруженный охотничьим ружьем, открыл стрельбу из окна жилого дома. Об этом в воскресенье, 2 сентября, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на улице Костюшко. По предварительным данным, стрелок, которым оказался 44-летний местный житель, находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как отмечает Telegram-канал Hue, стрельба велась из кухни. Мужчина также угрожал взорвать газ и отказывался выходить из квартиры.

В настоящее время сотрудники газовой службы уже перекрыли газ, дом оцеплен. На место происшествия прибыли сотрудники СОБР.

Представитель главка МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщил РИА Новости, что полиция проверяет информацию о стрельбе. «Поступило сообщение, что слышны выстрелы. На место выехала полиция, сейчас проводят проверку. Пока сведений о пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Краснотурьинске Свердловской области экс-спецназовец Главного разведывательного управления (ГРУ) открыл стрельбу с балкона своей квартиры. В результате был ранен полицейский, прибывший на место происшествия.

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