США уличили в грубой вербовке россиян

Российских граждан пытаются вербовать в США с целью вмешательства во внутренние дела России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 3 сентября.
«Соединенные Штаты Америки в последние годы очень грубо порой работают по линии своей разведки, пытаясь вербовать граждан России, оказывать на них моральное и иное давление», — сказал Песков.
Так он прокомментировал информацию в американской прессе о том, что ФБР и Минюст США пытались безуспешно завербовать нескольких российских бизнесменов. «Подобные сообщения — они заставляют задуматься о многом», — добавил он.
Накануне газета The New York Times сообщила, что Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США планировали завербовать российских олигархов в качестве информаторов. В частности, заинтересованность спецслужб вызвал бизнесмен Олег Дерипаска. По данным издания, спецслужбы сулили ему визовые преференции, а также обещали разрешить его проблемы с американским законодательством.
Дмитрий Песков, комментируя выбор американской стороны, напомнил, что Олег Дерипаска руководит бизнесом в «достаточно чувствительных сферах российской экономики».