Более 80 процентов российских бизнесменов захотели продать активы

84 процента руководителей крупных российских компаний готовы продать часть активов. При этом только треть инвесторов не боятся вложиться в новые проекты. Об этом стало известно из результатов глобального опроса «Барометр уверенности компаний» аудиторско-консалтинговой группы EY, передает РБК.

Более половины (51 процент) респондентов пожелали продать активы, связанные с риском прекращения деятельности, треть (33 процента) — экономически неэффективные активы. Главной угрозой для развития бизнеса руководители назвали геополитическую напряженность. Другими рисками стали изменение торговой политики, скачки валютного курса и цифровая трансформация.

Первоочередное влияние политики на уверенность бизнеса подтверждают эксперты. «Основные риски по-прежнему находятся в политической плоскости. Внешние и внутренние факторы порождают невозможность долгосрочного планирования и уверенной оценки перспектив вложений», — заявил руководитель международно-правового департамента IPT Group Кирилл Валентинов.

Исследование проводилось весной и совпало с наложенными на крупный российский бизнес американскими санкциями. В опросе приняли участие 60 руководителей российских компаний из 14 секторов экономики.

В начале августа Банк России зафиксировал резкий рост вывода средств из России. Отток капитала с российского рынка был обусловлен наращиванием санкционного давления и противостоянием между Москвой и Вашингтоном. Инвесторы видят в российских активах слишком высокие риски и выводят деньги.

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