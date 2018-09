Решена главная загадка эволюции

Ученые Бристольского Университета в Великобритании выяснили, как возникли различные планы строения тела (жизненные формы) животных. Всего таких анатомических конструкций существует несколько десятков. Статья биологов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Известно, что существует лишь ограниченное число возможных анатомических конструкций, и считается, что все они были реализованы уже на ранних этапах существования жизни. Возможной причиной этого является определенный набор систем регуляции генов, определяющих развитие и строение тела. Однако, согласно другой гипотезе, новые морфологические формы могут постоянно возникать в ходе всей эволюции.

В новой работе исследователи провели анализ всего разнообразия жизненных форм и пришли к выводу, что многие клады (группы организмов, имеющих общего предка) изначально имели большое число анатомических конструкций. Однако членистоногие, хордовые, кольчатые черви, моллюски и иглокожие продолжали расширять диапазон форм в течение всего фанерозоя (542 миллиона лет назад по настоящее время), начиная с кембрийского периода.

Кроме того, кажущаяся ограниченность возникла потому, что промежуточные жизненные формы вымирали, в результате типы ныне существующих животных сильно отличаются друг от друга. Само увеличение количества анатомических конструкций происходило за счет расширения генома и появления новых систем регуляции генов.

