Российская чемпионка призналась в употреблении запрещенных препаратов

Российская метательница копья Мария Абакумова признала вину в употреблении допинга и получила четырехлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, его цитирует «Р-Спорт».

«Мы знали, что идут дела в Спортивном арбитражном суде (CAS), плюс у нее были повторные проверки проб. Она подписала признание, и вчера (4 сентября — прим. «Ленты.ру») ночью пришло письмо о дисквалификации. Вы знаете, я не скажу, что у нас есть вопросы. Есть результаты тестов, есть положительная допинг-проба и в данной ситуации есть признание атлета», — подытожил Шляхтин.

Результаты Абакумовой в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года будут аннулированы, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Спортсменка лишится звания чемпионки мира, а также золота Континентального кубка, золотой медали Кубка Европы и еще ряда наград.

Абакумова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2008, а также стала чемпионкой мира в 2011 году. Позднее в ее допинг-пробе был найден туринабол, и Международный олимпийский комитет (МОК) лишил ее серебра Игр в Пекине. В 2014 году Абакумова ушла из спорта в связи с рождением ребенка, но в 2017-м заявила о намерении возобновить карьеру.

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