Спорт
 
Последние новости
Россию официально обвинили в покушении на Скрипалей
Россиянам предложили потерпеть до укрепления рубля
«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы
Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу
Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России
Медведев назвал способ развязать торговую войну
На разгон облаков ко Дню города выделили 100 миллионов рублей 
Украина обвинила армию России в разрушении экологии Крыма
Москва отреагировала на данные об отравителях Скрипалей
Ровшан Аскеров ушел из «Что? Где? Когда?»
Новости партнеров

Российская чемпионка призналась в употреблении запрещенных препаратов

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Абакумова

Российская метательница копья Мария Абакумова признала вину в употреблении допинга и получила четырехлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин, его цитирует «Р-Спорт».

«Мы знали, что идут дела в Спортивном арбитражном суде (CAS), плюс у нее были повторные проверки проб. Она подписала признание, и вчера (4 сентября — прим. «Ленты.ру») ночью пришло письмо о дисквалификации. Вы знаете, я не скажу, что у нас есть вопросы. Есть результаты тестов, есть положительная допинг-проба и в данной ситуации есть признание атлета», — подытожил Шляхтин.

Результаты Абакумовой в период с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года будут аннулированы, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Спортсменка лишится звания чемпионки мира, а также золота Континентального кубка, золотой медали Кубка Европы и еще ряда наград.

Абакумова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2008, а также стала чемпионкой мира в 2011 году. Позднее в ее допинг-пробе был найден туринабол, и Международный олимпийский комитет (МОК) лишил ее серебра Игр в Пекине. В 2014 году Абакумова ушла из спорта в связи с рождением ребенка, но в 2017-м заявила о намерении возобновить карьеру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Абакумова признала вину в применении запрещенных препаратов
Пойманный на допинге американский спортсмен заявил о своей стопроцентной чистоте
США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах
Другие материалы рубрики
Спорт00:01 4 сентября

«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»

Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
14:19Сегодня

Баста прокомментировал скандал с концертом на стадионе в Ростове

11:49Сегодня

Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола

09:5216 августа

Россиянин приспособил Кубок Стэнли под пельмени

Спорт00:01 3 сентября

Весь в белом

Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
10:09Сегодня

Кричавшего «Слава Украине!» хорвата вернули в сборную страны

21:4221 августа

Слуцкий получил игрока «Реала»

13:12Сегодня

Виктор Ан завершил карьеру и отказался тренировать в России

Спорт00:0120 августа

Раскатали

Эти бразильцы покорили мир своим футболом, но так ничего и не выиграли
00:23Сегодня

На форме сборной Украины появилась «Слава Украине!»

14:3924 августа

Российский футбольный клуб подготовил «ковровую» форму на матч

10:50Сегодня

Берлускони вновь захотел футбольную команду

Россия
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Кремль отреагировал на скандал вокруг Google
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
Прояснил
Что Путин думает о пенсиях россиян: главное из выступления президента
Удальцов прекратил сухую голодовку
Контроль за ценами и качеством алкоголя отрезвил россиян
На Урале произошло мощное землетрясение
Все материалы
Мир
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Появилось видео российского удара по сирийскому Идлибу
США поддержали Британию в вопросе Скрипалей
В Минобороны объяснили крупные бомбардировки сирийского Идлиба
Сирийские повстанцы подорвали мост ради защиты последнего оплота
Последний герой
Маккейна хоронит вся Америка. Его гроб понесет россиянин
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Украина обвинила армию России в разрушении экологии Крыма
Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России
Лавров назвал цель активности США на Украине
Украинские силовики подвезли гранатометы к границам ЛНР
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Все материалы
Экономика
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
«Яндекс» создал конкурента Amazon, Google и Microsoft
Россиянам предложили потерпеть до укрепления рубля
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Медведев назвал способ развязать торговую войну
Все материалы
Силовые структуры
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
«Меня стали звать Зверем»
Лучший карманник СССР был виртуозом краж и наводил ужас на врагов
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Очарованного тюремщика осудили за пронос в СИЗО духов и золота для клофелинщицы
Отсидевший 32 года рецидивист от скуки захватил в заложники мальчика
Суд взял под стражу предполагаемого убийцу полицейского
Вор в законе Гога Потийский получил 13 лет за убийство сына чиновника
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
 
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
«Адмиралу Кузнецову» заменили украинские котлы
Предсказана ранняя смерть миллиарда человек
«Китайский SpaceX» запустил сразу три спутника
В Южной Америке нашли следы древней цивилизации
Все материалы
Спорт
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
Баста прокомментировал скандал с концертом на стадионе в Ростове
Российская чемпионка призналась в употреблении запрещенных препаратов
Концерт Басты на стадионе ЧМ-2018 назвали угрозой для российского футбола
Весь в белом
Он сделал из «Реала» многомиллионную империю. За что его ненавидят?
Кричавшего «Слава Украине!» хорвата вернули в сборную страны
Виктор Ан завершил карьеру и отказался тренировать в России
Все материалы
Культура
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
Думают о сексе — говорят о новостях
Когда все со всеми спят и жестоко убивают
Автора хитов Бориса Моисеева обокрали в московской сауне
Дагестанцы захотели изнасиловать Егора Крида
Проклятую девочку из «Звонка» задержали за хранение наркотиков
Бейонсе заподозрили в отказе стареть
Все материалы
Интернет и СМИ
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Лимонов почуял смерть Познера
Роскомнадзор раскрыл судьбу YouTube в России
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»
Этим летом телевизор упивался своей низостью. Все ради рейтингов
Раскрыта тайна засилья бабушек с сиреневыми головами
Фокус со складыванием пальцев оказался невыполнимым
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Стефано Габбана снова унизил женщину
Меган Маркл выбрала наряд вопреки наказу мужа
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Названа опасная для здоровья пища в отпусках
Авиакомпания разлучила геев на глазах у натуралов
«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров
Раскрыто число посетивших Европу украинцев после отмены виз
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Школьник отправился на экскурсию в тюрьму и обнаружил там отца
Обиженный жених пять лет судился с бросившей его невестой из-за кольца
Девушка вышла замуж за труп возлюбленного перед его похоронами
Дайвер ввел тигровую акулу в транс
Все материалы
Первый тест нового кроссовера Infiniti QX50
Выясняем, есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Видео: Гелик за 84 миллиона
Почему он столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Изменники Родины
Американские машины, в которых американских деталей меньше, чем в Хондах или Ниссанах
Большой кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
Вы только послушайте, как звучит V12 в редчайшем Apollo IE
Первый российский серийный автомобиль продадут за 140 миллионов рублей
Все материалы
Дом
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Морская болезнь
Россияне скупают жилье в Черногории. Некоторым придется пожалеть
Россиян предупредили о возможном удорожании ипотеки
Треть новых квартир в Москве оказались «одетыми»
Россияне стали должниками за ЖКХ из-за сбоя в терминалах
Москвичи отказались от больших квартир
Из дома Анастасии Заворотнюк вынесли драгоценности на миллион рублей
Все материалы