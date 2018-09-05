Берлускони вновь захотел футбольную команду

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассматривает возвращение в итальянский футбол. Об этом сообщает Football Italia.

По информации издания, бизнесмен намерен приобрести клуб «Монца». 81-летний итальянец вместе с бывшим вице-президентом «россонери» Адриано Галлиани уже начали вести переговоры. «Монца» в настоящее время выступает в серии C — третьем по силе итальянском дивизионе.

До этого Берлускони владел «Миланом». При нем команда восемь раз выиграла чемпионат Италии, один раз — Кубок Италии, семь раз — Суперкубок страны, и пять раз — Лигу чемпионов. В апреле 2017-го бизнесмен продал команду китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux за 740 миллионов евро.

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