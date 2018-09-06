На детской площадке в Казани устроили вход по спискам

Прокуратура Татарстана начала проверку после коллективной жалобы жителей Казани, чьим детям запретили играть на детской площадке, устроив вход по спискам, сообщает KazanFirst.

По данным издания, площадку построили жители окрестных домов и затем организовали посменное дежурство, чтобы следить за «чужими» детьми и не пускать их.

В сети появилось видео, на котором снят мужчина, не пропускающий на площадку чужих детей. «Когда наши играют — уходите, когда их не будет — играйте», — заявил он.

В конце августа «детскую площадку строго режима» нашли в Омске: место оградили высоким забором с колючей проволокой, чтобы защитить его от вандалов.

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