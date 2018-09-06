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Россиян обвинили в слабости экономики

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Проблемы российских компаний связаны с культурой потребления в стране. Об этом в интервью РБК рассказал профессор промышленного инжиниринга Мичиганского университета, автор книги «Дао Toyota» Джеффри Лайкер.

«Россия — страна, которая строится сверху вниз: люди у вас восхищаются сильными, жесткими лидерами. При этом вы не привыкли ждать от компаний высокого уровня сервиса: при советской власти люди подолгу стояли в очередях, чтобы купить бытовые товары, и русские подсознательно согласны на плохое обслуживание, лишь бы приобрести то, что вам нужно. Как следствие, и сами компании не стремятся улучшить процессы и работу с клиентом», — отметил экономист.

По его словам, это мешает внедрению в компаниях бережливого производства, что в конечном счете негативно сказывается на их эффективности и на экономике в целом.

Вместе с тем, отмечает Лайкер, менталитет неоднороден для всей страны — он может отличаться в отдельных регионах, например в Москве.

В качестве примера он привел Toyota, которая потратила несколько лет на внедрение своих корпоративных стандартов в российском офисе. «Компания могла согласиться на компромисс в духе "пусть российское отделение работает как может, не будем ждать от него многого". Но у японцев в крови тяга к совершенству, и они не могли удовлетвориться этим», — сказал Лайкер.

В книге «Дао Toyota», изданной в 2004 году, экономист изложил результат своего многолетнего исследования японской корпоративной культуры.

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