Собянин отстоял московские доходы

Москва сохранит высокие доходы бюджета, что позволит и дальше развивать в городе проекты в социальной сфере, а также в сфере образования, здравоохранения, транспорта и строительства. Об этом стало известно в ходе публичной дискуссии мэра столицы Сергея Собянина и министра финансов России Антона Силуанова на Московском финансовом форуме. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

«На мой взгляд, идеология должна быть простая. Необходимо стабильное бюджетное правило, чтобы мы могли планировать развитие экономики города. За счет роста экономики происходит рост отчислений в федеральный бюджет, у которого появляется возможность помогать другим регионам», — заявил Собянин. «Мы долго спорили на эту тему с Антоном Германовичем (Силуановым), но кажется, нашли консенсус», — добавил он.

По словам градоначальника, Москва, которая на данный момент является крупнейшим донором федерального бюджета, за счет роста своей экономики за последние восемь лет увеличила долю отчислений в него в 2,2 раза. Эти средства Минфин может использовать для пополнения бюджетов других регионов, пояснил Собянин. При этом он отметил, что идея межбюджетных трансферов между регионами, которую поддерживал Минфин, является неверной, и призвал «не подменять отчисления в бюджет и помощь субъектам федерации».

Силуанов в свою очередь пообещал, что в ближайшие шесть лет правительство не станет менять условия по межбюджетным трансферам. Таким образом, субъекты федерации смогут планировать свои доходные возможности и расходные обязательства, пояснил министр финансов.

В настоящее время около 60 процентов всех налогов, которые собираются в столице, перечисляются в государственную казну. В мае российский Минфин выступил с предложением, согласно которому Москва должна была передать другим регионам еще больше денег путем прямых межбюджетных трансферов. В частности, Силуанов предложил направлять на нужды регионов часть доходов от налогов, которые поступают в столичный бюджет от нефтегазовых корпораций и других крупных компаний.

Подобное предложение сразу вызвало негативную реакцию у мэра Москвы. Как отметил тогда Собянин, столица не отбирает ресурсы у других регионов. «Москва создаст 3,5 миллиона рабочих мест по всей России. Москва не конкурирует с другими регионами, Москва конкурирует с другими городами мира», — подчеркнул градоначальник.

В 2018 году доходы бюджета Москвы должны составить около 2326,5 миллиарда рублей, при этом из них около 1885,4 миллиарда составят именно налоговые доходы. Более половины бюджетных денег будет направлено на социальные нужды города: развитие транспортной системы, социальные льготы и выплаты, а также на поддержку столичного здравоохранения и образования.

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