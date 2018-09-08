Памела Андерсон отвергла предложение чемпиона мира по футболу

Американская модель и актриса Памела Андерсон разошлась с футболистом сборной Франции Адилем Рами. Об этом сообщает The Mirror.

51-летняя Андерсон отвергла предложение Рами стать его женой. Пара распалась. Андерсон и Рами встречались больше года. Перед триумфом сборной Франции на чемпионате мира в России, пара обручилась.

Рами в составе французской сборной завоевал титул чемпиона мира. Французы обыграли сборную Хорватии в финале турнира со счетом 4:2.

51-летняя Андерсон известна ролями в таких сериалах и фильмах, как «Спасатели Малибу», «Не называй меня малышкой», «Стрипперелла» и «Супергеройское кино». В качестве модели американка является рекордсменкой по количеству появлений на обложках журнала Playboy.

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