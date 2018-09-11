Девушка потратила крупную сумму на мечту умирающего отца и оказалась обманута

Жительница Великобритании заплатила почти три тысячи фунтов стерлингов за два билета на шоу, которое значилось в списке последних желаний ее умирающего отца. Как пишет The Daily Mail, британцы так и не посетили мероприятие, поскольку столкнулись с мошенничеством.

30-летняя Ханна Матурин (Hannah Maturin) решила заранее озаботиться билетами на знаменитый ежегодный Променадный концерт в Лондоне и еще в апреле приобрела их на сайте, значившемся первым в поиске Google. Сайтом оказался популярный сервис Viagogo, который используется перекупщиками билетов. В результате Матурин заплатила 2 959 фунтов стерлингов (почти 272 тысячи рублей).

За несколько дней до мероприятия девушка связалась с сервисом, поскольку так и не получила билеты. Оказалось, что продавец вероятно, даже не собирался предоставлять покупку. В качестве замены сервис предложил билеты за 87 фунтов стерлингов каждый (почти 8 тысяч рублей) и отказался возмещать разницу в 2 785 фунтов стерлингов (почти 256 тысяч рублей).

Матурин отказалась от такой сделки и обратилась с жалобой к журналистам. Ее отец по имени Джон, который борется с раком, заплакал, когда узнал о сложившейся ситуации. Представители Viagogo отказались комментировать ситуацию.

Променадные концерты «Би-би-си», или «Би-би-си Промс» — крупнейший в Великобритании лондонский международный ежегодный музыкальный фестиваль.

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