В российский отряд космонавтов вернутся военные

Действующие военные вернутся в состав российского отряда космонавтов, рассказал РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

«Впервые за много лет военнослужащих будем не увольнять, а на основании приказа президента назначать на воинские должности», — отметил он.

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Всего в отряде смогут находиться до десяти военнослужащих. В нынешнем наборе, завершившемся летом 2018 года, таких людей четверо.

Решение принято с целью привлечь к полетам на орбиту военных летчиков за счет сохранения за ними льгот и выслуги лет. В настоящее время в ЦПК ожидают приказа о прикомандировании уже отобранных кандидатов.

Центр стал гражданской организацией с 2012 года, когда был переведен из состава Военно-воздушных сил Минобороны в «Роскосмос».

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