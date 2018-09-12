Американец залез в пруд к аллигаторам и выжил

В США аллигатор несколько раз укусил мужчину, залезшего к нему в пруд. Об этом сообщил информационный портал ABC News.

Инцидент произошел в городе Клируотер, штат Флорида. 35-летний мужчина играл в диск-гольф, случайно забросил диск в пруд и полез его доставать. В воде его укусил аллигатор длиной около 3,3 метра. Свидетели происшествия немедленно вызвали спасателей, которые помогли американцу выбраться из водоема.

«Он серьезно пострадал, однако угрозы его жизни не было», — сообщил спасатель Роб Шоу (Rob Shaw). После того, как гольфиста отправили в больницу, спасатели вызвали специалистов по отлову аллигаторов. Те достали из пруда двух особей и отвезли их в ветеринарную клинику на усыпление.

Шоу отметил, что у пруда стояло несколько знаков, предупреждающих, что в нем водятся хищные рептилии. «Ему очень повезло, что он выжил», — подчеркнул он.

В мае 2017 года крупный аллигатор погнался за байдаркой в американском штате Алабама. Животному так и не удалось догнать мужчину, который сразу же начал грести к берегу, как только заметил рептилию в воде.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!