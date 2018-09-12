Путин «без всякой иронии» похвалил Трампа за политическую смелость

Президент США Дональд Трамп проявил новаторский подход и политическое мужество, пойдя на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) в среду, 12 сентября.

«Я без всякого скепсиса сказал о действиях президента Трампа, без всякой иронии: я действительно считаю, что это новаторский подход. И он проявил политическое мужество и смелость», — отметил Путин.

Материалы по теме Время покажет Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?

12 июня состоялась историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа. По итогам двустороннего саммита был подписан документ о денуклеаризации Корейского полуострова. Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия. Американский лидер позже написал на своей странице в социальной сети об отсутствии ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Президент России, в свою очередь, заметил, что благодаря встрече Трампа и Ким Чен Ына появились перспективы для мирного урегулирования ситуации с КНДР политико-дипломатическими средствами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!