Выставку Слонова «о кривой русской судьбе» облили вонючей жидкостью

Активисты движения SERB разгромили галерею «11.12» на «Винзаводе». Об этом в среду, 12 сентября, сообщил в Facebook директор галереи Александр Шаров.

«У нас в галерее "11.12", на "Винзаводе", разгромили и облили краской произведения с выставки Васи Слонова. Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи», — написал он.

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Он также опубликовал видео, на котором слышно, как кто-то возмущается, что их «ватниками называли».

Сотрудница XL Gallery Елена Селина добавила, что «бесноватая группа» людей также «налила в галерею вонючую жидкость».

11 сентября в галерее открылась выставка Слонова «Небесный Иерусалим». В описании к экспозиции говорится, что «это художественная материализация размышлений автора о судьбах мира в целом и о кривой судьбе русской цивилизации».

В 2015 году в «11.12» проходила выставка художника под названием «Ватники Апокалипсиса». До этого он создал конверт для взяток. «Суть проекта в том, что я волшебной силой искусства обычную взятку превращаю в художественную акцию и тем самым вывожу из правового поля, зоны преступления и одновременно раздвигаю границы искусства», — пояснил художник.

Василий Слонов получил известность после того, как летом 2013 года его выставку Welcome! Sochi 2014 со скандалом сняли с показа на пермском фестивале «Белые ночи», назвав ее насмешкой над Играми в Сочи. Сатирические работы художника собирались проверять на законность использования олимпийской символики и экстремизм. О результатах инспекции не сообщалось.

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