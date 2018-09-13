В Донецке задержали командира батальона Прилепина

В Донецке задержаны командир батальона армии ДНР Сергей Фомченков (Фомич) и боец с позывным «Араб». Об этом сообщает РБК со ссылкой на депутата народного совета самопровозглашенной республики Владислава Брига.

«Насколько я знаю, командиру было предложение перейти в подчинение МВД», — пояснил он, добавив, что переподчинение затронет весь батальон. До настоящего момента подразделение напрямую подчинялось главе республики.

В батальоне Фомченкова ранее пост заместителя командира занимал российский писатель Захар Прилепин. 9 июля он решил покинуть пост, поскольку батальон перешел из состава полка спецназначения в ведомство ракетных войск: «Теперь мы — ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя», — заявил он.

Прилепин сформировал в ДНР свой батальон в феврале 2017 года. Тогда же глава республики Александр Захарченко вручил ему погоны майора Вооруженных сил ДНР.

7 сентября в ДНР сменилась власть. Вице-премьер Трапезников, ставший и.о. главы республики после гибели Захарченко 31 августа, по требованию Генпрокуратуры был лишен новых полномочий. Руководство республикой было возложено на председателя Народного совета Дениса Пушилина.

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