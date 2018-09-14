Захар Прилепин опроверг сообщения о разоружении «своего» батальона

Российский писатель Захар Прилепин опроверг сообщения о разоружении батальона армии ДНР, в котором он ранее занимал пост заместителя командира. Об этом он заявил газете «Взгляд».

«Ничего такого, о чем пишут сто пятьдесят украинских СМИ — бои, взрывы — ничего этого нет. И въезд в ДНР мне никто не запрещал», —сказал он, комментируя слухи о стрельбе при попытке переподчинить соединение в ведение МВД, задержании командира батальона Сергея Фомченкова и запрете Прилепину посещать самопровозглашенную республику.

«Есть, что называется, штатные ситуации в силу некоторых сложностей, возникших при реорганизации армии ДНР. Никто никого не разоружает, проходит внеплановое совещание по всем этим поводам. Там просто был указ Александра Захарченко, который вовремя не довели до командования батальона», — пояснил Прилепин.

Прилепин сформировал в ДНР свой батальон в феврале 2017 года. Тогда же глава республики Александр Захарченко вручил ему погоны майора вооруженных сил ДНР.

7 сентября в ДНР сменилась власть. Вице-премьер Трапезников, занявший пост и.о. главы республики после убийства Захарченко 31 августа, по требованию Генпрокуратуры был лишен новых полномочий. Руководство республикой возложили на председателя Народного совета Дениса Пушилина.

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