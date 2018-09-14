В Киеве рассказали о тысячелетней истории украинского флота

История украинского флота, который в пятницу, 14 сентября, пополнился первым десантно-штурмовым катером из серии «Кентавр», насчитывает более тысячи лет. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщается на сайте СНБО.

«Украина имеет давние морские традиции, отсчет которых начинается с похода киевского князя Олега на Византию в 911 году, где он прибил в знак победы на воротах тогдашнего Царьграда свой щит. То есть можно сказать, что история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет», — заявил Турчинов во время церемонии спуска катера на воду.

Катер, по словам Турчинова, способен двигаться со скоростью 40 узлов, а также может перевозить 36 морских пехотинцев со штатным вооружением, достаточным для организации на берегу опорного пункта. «Катер имеет мощное вооружение: реактивную систему залпового огня и два боевых модуля с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами, которые за счет системы стабилизации могут вести прицельный огонь, не сбавляя скорости движения катера, что значительно повышает его боевой потенциал, безопасность и мобильность десантного подразделения», — добавил он.

«Военная техника, которая поступает в ВМС — катера, вооружение и так далее, позволяют выполнить решение СНБО Украины об увеличении нашего военного присутствия в Черном и Азовском морях и надежно защитить морские границы Украины», — заключил Турчинов.

9 сентября в СМИ появилась информация о том, что ВМС Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Увеличение своего присутствия в этой морской зоне Киев анонсировал в конце августа. Украинское руководство опасается военно-экономической блокады со стороны России.

29 августа на Украине заявили о разработке плана для отражения «агрессии» России в Азовском море. По мнению бывшего командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, прежде всего Киеву следует разработать вероятные сценарии действий России. Вторым шагом, отмечает он, должны стать «политические, экономические, информационные и, в конце концов, силовые "домашние заготовки" на случай обострения обстановки при любом из возможных сценариев действий России».

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