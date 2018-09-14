Бывшая российская спортсменка выступила против России от имени Канады

Бывшая тхэквондистка сборной России Дарья Перегудова, будучи президентом Ассоциации спортсменов сборной Канады, выступила против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

«Россия до сих пор не выполнила двух пунктов дорожной карты. Восстановление РУСАДА при любом другом условии, кроме полного выполнения дорожной карты, даст сигнал международному спортивному сообществу, что правила нарушены, а все последствия — всего лишь угрозы. Такое решение нанесет колоссальный удар по единству и сплоченности мирового спорта», — гласит заявление организации.

13 сентября со схожим письмом выступила Британская антидопинговая комиссия спортсменов. Авторы настаивают на сохранении статуса РУСАДА в преддверии заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который пройдет 20 сентября.

В 2015 году РУСАДА признали не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских атлетов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане. Отечественные спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

Перегудова имеет двойное гражданство — российское и канадское. В 2007 году МОК разрешил ей выступать за Россию на предстоящих Играх в Пекине. Тем не менее спортсменке не удалось принять участие в соревнованиях.

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