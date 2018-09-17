В «Реале» рассказали о расслаблении команды после ухода Роналду

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл рассказал об изменившейся атмосфере в команде после ухода Криштиану Роналду в туринский «Ювентус». Слова валлийца приводит Daily Mail.

«Разумеется, ситуация в клубе несколько изменилась после перехода такого именитого игрока, как Роналду. Атмосфера стала немного более расслабленной. Теперь мы больше действуем как команда, как единый механизм, теперь нет необходимости играть на одного человека», — признался Бэйл.

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После четырех туров чемпионата Испании «Реал» с 10 очками занимает в таблице второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 2 очка. Лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне в настоящий момент является французский нападающий Карим Бензема, в его активе четыре гола.

В конце августа другой футболист «Реала» — защитник Марсело — отметил, что сливочным не хватает Роналду. По его словам, португалец — лучший игрок в мире.

Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» 10 июля. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро. После его ухода посещаемость матчей испанского клуба снизилась. Португалец является лучшим бомбардиром в истории сливочных. За девять лет выступлений в Мадриде он записал на свой счет 450 голов в 438 матчах.

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