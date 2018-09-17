Украина обещала пересмотреть все договоры с Россией

Киев планирует полностью пересмотреть все межгосударственные договоры с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Европейская правда».

«То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переделана — это абсолютный факт. У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах», — заявил Климкин.

Глава МИД анонсировал прекращение договора о статусе Азовского моря как внутреннего моря Украины и России. «Конечно, он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие — это другой вопрос», — пояснил Климкин.

17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о разрыве Договора о дружбе с Россией. Климкин заявил, что Киев не сделал это раньше, потому что договор «работал» на Украину в международных судебных процессах, в том числе о долге перед Россией в размере трех миллиардов долларов.

В августе глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Договор о дружбе не несет особого смысла, и его разрыв не приведет к серьезным последствиям.

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