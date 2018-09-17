Москалькова предложила снабжать полицейских видеорегистраторами на митингах

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила снабжать полицейских видеорегистраторами для работы на массовых публичных мероприятиях. Об этом она сообщила в ходе визита в Саратов, передают РИА Новости.

«Когда Росгвардия и сотрудники полиции выходят на массовые мероприятия, они должны быть с видеорегистратором, тогда можно будет установить, кто прав, а кто виноват», — отметила Москалькова.

Она вспомнила случай, когда в ходе несанкционированной акции в Екатеринбурге были задержаны в том числе и местные журналисты. Те заявили, что предъявили свои аккредитационные карты, полиция утверждает, что не знала, кем являются задержанные. «В любом случае, разобрались, что этого задержания не должно было быть, полиция принесла извинения, отпустила их», — подытожила Москалькова.

9 сентября на несогласованном шествии в Екатеринбурге были задержаны порядка 30 человек, среди которых оказались трое журналистов местных изданий. В отношении последних были оформлены протоколы о правонарушениях. Позже начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин принес журналистам извинения, пообещав, что протоколы будут отменены.

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