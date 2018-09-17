Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья обратились за субсидиями

Более 40 заявок подали представители малого и среднего бизнеса Подмосковья на предоставление субсидий в рамках госпрограммы, сообщил исполняющий обязанности министра инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 17 сентября.

«В рамках мероприятий частично компенсируются затраты на приобретение оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства, а также осуществляется частичная компенсация затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга оборудования», — рассказал Буцаев.

Он уточнил, что максимальный размер субсидии на данные цели составляет 10 миллионов рублей, а минимальный — три миллиона рублей.

Подать заявку на предоставление субсидии можно до конца сентября, уточняется в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поставил задачу развивать малое предпринимательство. По его словам, необходимо создавать условия для открытия бизнеса в каждом муниципалитете. Особое внимание он просил уделить вопросу помощи молодым бизнесменам. Губернатор подчеркнул, что малый и средний бизнес являются одной из основ экономического процветания Мособласти. Также важной задачей является повышение инвестиционной привлекательности региона, добавил Воробьев.