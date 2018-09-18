Доллары россиян пообещали сохранить

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Герман Греф

Конвертация долларовых вкладов в рубли не рассматривалась и не рассматривается «ни в каких даже самых страшных сценариях». Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает РБК.

«Что касается слов Андрея Леонидовича Костина, мне кажется, вы неверно истолковали то, что он сказал. Была просто оговорка без всяческого намека на то, что какие-то вклады из одной валюты перевести в другую. Таких вариантов не существует, они не рассматриваются. До того, пока этот шум не поднялся в социальных сетях, никому даже в голову такое не приходило», — пояснил Греф.

На высказывание Костина уже отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который заявил, что подобные предложения в данный момент не прорабатываются.

12 сентября Костин заявил, что российские банки выстоят, если США введут новые санкции. Все клиенты, по его словам, смогут получить назад свои деньги, но «в какой валюте — это уже другой вопрос».

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