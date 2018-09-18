Италию оставили без футбольного чемпионата

Розыгрыш итальянской Серии B, являющейся вторым по силе дивизионом чемпионата Италии по футболу, приостановлен решением суда до определения окончательного количества играющих в турнире команд. Об этом сообщает Football Italia.

В текущем розыгрыше Cерии B вместо 22 клубов должны были участвовать 19. Лига приняла решение не заполнять освободившиеся места новыми командами после того, как «Бари», «Авеллино» и «Чезена» объявили о своем банкротстве.

Сезон в Серии В начался с участием 19 клубов, однако затем Федерация футбола Италии опротестовала это решение в судебном порядке. 21 сентября суд вынесет решение о необходимости участия в розыгрыше Cерии B 22 команд и назовет клубы, которые смогут занять освободившиеся места.

На данный момент в Серии B сыграно три тура.

В марте 2018-го чемпионат Греции был временно приостановлен после того, как российский бизнесмен Иван Саввиди, владеющий греческим клубом ПАОК, выбежал на поле с пистолетом во время игры своей команды с АЕК. Согласно законам страны, никто не имеет права проносить на стадион огнестрельное оружие.

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