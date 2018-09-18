Союз вкладчиков обратился в ЦИК с целью изменить конституционный статус ЦБ

Союз вкладчиков (СВ) обратился с письмом к председателю Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элле Памфиловой с просьбой организовать референдум об изменении конституционного статуса ЦБ РФ. Копия письма имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В письме отмечается, что СВ принял решение провести плебисцит в связи с катастрофической ситуацией, сложившейся в стране в результате необдуманной политики Центробанка. По мнению председателя Союза вкладчиков Николая Николаева, изменение статуса ЦБ РФ вызвано его неподнадзорностью каким-либо государственным институтам. «В судах РФ решения ЦБ практически не имеют возможности в оспаривании, поскольку все законы, затрагивающие деятельность ЦБ РФ, направляются на заключение в сам Банк России (статья 7 федерального закона о ЦБ РФ), где полностью нивелируется возможность учета интересов кого-либо, кроме интересов самого Центробанка», — отметил Николаев.

Ранее, 13 сентября, деятельность ЦБ подверглась резкой критике депутата Государственной Думы Валерия Гартунга, который заявил, что «ЦБ — независимый финансовый орган, принимает решения, но потом приходится платить и гражданам, и государству». «Мы принимаем решение об утверждении совета директоров ЦБ, но потом не можем на них повлиять», — подчеркнул депутат.

Также Гартунг отмечал, что уже высказывал все эти соображения председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. По его мнению, раз депутаты имеют полномочия утверждать Совет директоров Центробанка, они должны иметь и возможность отзывать тех, кто не справляется с работой на должном уровне. Парламентарий предложил создать специальный Банковский совет, куда бы вошли представители Госдумы, и через него «прогонять все ключевые решения регулятора».