Глобальная катастрофа оказалась неизбежной

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Международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии пришла к выводу, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе, оказывается неизбежным. Статья ученых опубликована в журнале Nature Geoscience.

Эмиссионным бюджетом углекислого газа называется допустимое количество диоксида углерода, которое можно выпустить за определенный промежуток времени, чтобы не превысить установленный к концу этого периода уровень глобального потепления. Согласно Парижскому соглашению 2015 года, рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата. По предыдущим оценкам исследователей, для того, чтобы достигнуть этой цели с 50-процентной вероятностью, бюджет не должен превышать 550 гигатонн CO2. При сохранении текущего уровня эмиссии он будет исчерпан примерно через шесть лет.

Ученые оценили влияние выбросов углекислого газа и метана, вызванных таянием вечной мерзлоты, на эмиссионный бюджет. Согласно их выводам, без учета влияния криолитозоны выброс 2320 гигатонн углекислого газа приведет к превышению лимита в 1,5 градуса Цельсия, а выброс 3230 гигатонн — превышению лимита в 2 градуса Цельсия. С учетом таяния вечной мерзлоты эти показатели снижаются на 30 и 60 гигатонн соответственно. При этом допустимый эмиссионный бюджет сокращается еще сильнее — на 60 и 100 гигатонн соответственно.

Существует несколько сценариев достижения лимита. Некоторые из них допускают временное превышение установленных значений с последующим уменьшением средней температуры. Согласно Парижскому соглашению, рост средней температуры может достигнуть 2,5 градуса Цельсия, однако затем нужно принять меры по снижению этого значения до 2 градусов Цельсия. Однако при этом сценарии таяние вечной мерзлоты приведет к уменьшению эмиссионного бюджета на 16 процентов. При превышении лимита на один градус эмиссионный бюджет уменьшится на 25 процентов. Для лимита в 1,5 градуса Цельсия эмиссионный бюджет сокращается на 10-100 процентов.

Таким образом, превышение лимитов является самой рискованной стратегией, и в ряде сценариев у человечества эмиссионный бюджет практически полностью исчерпан. В настоящее время реализуется сценарий превышения лимита, поэтому, заключают ученые, человечество должно быть готово к тому, что к безопасному уровню потепления вернуться не удастся.

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