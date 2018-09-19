Роналду получил красную карточку и заплакал

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду получил красную карточку в матче Лиги чемпионов с «Валенсией». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Судья Феликс Брих удалил нападающего на 29-й минуте. Арбитр посчитал, что форвард ударил по лицу защитника хозяев Джейсона Мурильо, и показал футболисту красную карточку. Роналду покинул поле в слезах.

Это был первый матч Роналду в Лиге чемпионов после перехода из мадридского «Реала» в «Ювентус». Футболист пропустит следующую встречу против «Янг Бойз», которая пройдет 2 октября.

На момент написания новости счет в матче «Валенсия» — «Ювентус» 0:1 в пользу итальянской команды. На 45-й минуте полузащитник Миралем Пьянич реализовал пенальти.

Роналду один раз выигрывал Лигу чемпионов, играя за «Манчестер Юнайтед», еще четырежды форвард делал это в составе «Реала», из которого ушел летом 2018 года.

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