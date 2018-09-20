МИД прокомментировал действия израильских летчиков

Министерство иностранных дел заявило, что трагедия со сбитым в Сирии российским военным самолетом Ил-20 потребует дополнительных расследований и объяснений со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Марию Захарову.

«Произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и разъяснений с израильской стороны. Уверена, что они последуют в самое ближайшее время», — сказала Захарова. «Со своей же стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, вели себя по меньшей мере непрофессионально», — добавила она.

Ранее 20 сентября в Москву вылетела делегация израильских военных во главе с главнокомандующим ВВС страны Амикамом Норкином. Представители еврейского государства выразили намерение предоставить России как можно более подробные данные по инциденту, в том числе выводы из собственного расследования.

18 сентября министр обороны России Сергей Шойгу обвинил Израиль в гибели российских военных, находившихся на борту Ил-20. Как заявляло Минобороны, израильские летчики подставили российский самолет под удар средств ПВО Сирии, в результате чего он был сбит ракетой сирийского комплекса С-200.

Самолет-разведчик потерпел крушение в ночь на 17 сентября. На его борту находились 15 российских военнослужащих.

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