На расплакавшегося Роналду завели дело

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду по итогам матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Валенсией». Об этом сообщает ESPN.

Дело в отношении форварда будет рассмотрено Управлением по контролю, этике и дисциплине 27 сентября. Футболист автоматически пропустит следующий матч в Лиге чемпионов против «Янг Бойз» (2 октября), однако срок его дисквалификации может быть увеличен.

19 сентября Роналду получил красную карточку в матче с «Валенсией». Судья Феликс Брых посчитал, что форвард ударил по лицу защитника соперника Джейсона Мурильо, и удалил нападающего «Ювентуса». Роналду покинул поле в слезах.

Для 33-летнего футболиста красная карточка стала первой за всю карьеру в Лиге чемпионов.

Играя в меньшинстве, «Ювентус» одержал победу над «Валенсией» со счетом 2:0. Оба мяча забил хавбек Миралем Пьянич, дважды реализовавший пенальти — на 45-й и 51-й минутах.

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