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Продавшего деньги себе в убыток торговца подняли на смех

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Пользователь Facebook из Великобритании предложил подписчикам купить у него монеты номиналом два фунта стерлингов за один. На пост нерационального продавца в закрытой группе обратило внимание сообщество Plymouth Gossip Girls.

Неизвестный опубликовал фото четырех монет с изображением героев сказки о кролике Питере: две с кроликом, одну с котом и одну с жабой. Номинал каждой составил половину фунта. «Вы можете получить всю коллекцию всего за один фунт, потому что тут есть повтор», — прокомментировал продавец.

Администратор страницы удивился такому торговому предложению. «Вы СЕРЬЕЗНО продаете два фунта (4 по 50 пенсов) за один??!» — уточнил он. Автор объявления вновь пояснил, что причиной стала некомплектность коллекции.

Комментаторы посмеялись над желанием юзера потерять деньги. «Почему вы продаете два фунта за один!?!?!? Это все равно, что я продам вам 10-фунтовую купюру, сказав, что вы можете получить ее за пятерку!» — объясняли они. Некоторые напрямую заявили, что пользователь продает настоящие деньги ниже номинала. «Потому что там повтор монеты с кроликом», — стоял на своем продавец.

В итоге автор поста принял решение закрыть комментарии из-за обилия насмешек и объяснений. Он остался при своем мнении.

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