Верховную Раду забросали дымовыми шашками во время выступления Порошенко

112.ua

У здания Верховной Рады в Киеве начались беспорядки. Видео стычек опубликовал телеканал «112 Украина».

Во время ежегодного обращения президента Украины Петра Порошенко к Раде протестующие попытались прорвать кордон силовиков, охраняющих здание парламента. «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве сообщил, что активисты бросали дымовые шашки и петарды. Пострадавших со стороны митингующих нет, два сотрудника правоохранительных органов получили травмы.

У здания Рады проходит акция протеста сторонников движения «Национальный корпус» и других националистических организаций. Участники митинга требуют упростить процедуру получения гражданства Украины для иностранцев, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне Киева, а также запретить их выдачу России. В акции принимают участие около 500 человек.

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