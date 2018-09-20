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В WADA напомнили о жестких санкциях против России

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливер Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет подвержено более жестким санкциям, если не сможет поддерживать «высокие стандарты работы». Слова функционера приводятся на сайте WADA.

«Наша нацеленность на защиту чистого спорта остается такой, какой и была. WADA твердо придерживалось условий по восстановлению РУСАДА и искало конкретный и реалистичный способ воплотить их в жизнь. Сегодняшнее решение (о восстановлении РУСАДА — прим. "Ленты.ру") поможет сделать это, а также впервые даст доступ WADA к базе данных и допинг-пробам. Если российские власти не будут следовать договоренностям и если РУСАДА не сможет поддерживать высокий уровень работы, который был достигнут сейчас, то мы вернемся к отстранению на более жестких условиях», — заявил Ниггли.

Ранее 20 сентября исполком WADA поддержал восстановление РУСАДА. Глава WADA Крейг Риди отметил, что до конца года агентство должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, иначе членство РУСАДА будет вновь приостановлено.

Это решение было раскритиковано рядом спортсменов, а также Американским антидопинговым агентством (USADA). Его глава Тревис Тейгарт призвал к глобальным реформам WADA и отметил, что агентство в нынешнем виде не удовлетворяет запросы чистых атлетов.

РУСАДА признали не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году. Двумя главными условиями восстановления организации были принятие Россией выводов комиссии под руководством Ричарда Макларена и предоставление доступа к базе данных и подозрительным допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории. Согласно опубликованной 15 сентября переписке Риди с министром спорта Павлом Колобковым, Россия согласилась с этими условиями.

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