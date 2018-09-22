Автор «Района №9» выпустил новый скетч про бога

Oats Studios режиссера Нила Бломкампа выпустила новый скетч о боге. Видео под названием «Бог: город» выложено на YouTube.

По сюжету бог от скуки посылает на город пожар и торнадо. В описании фильма сказано: «"Бог" — это история нашего Создателя».

Прошлый ролик из этой серии «Бог: Серенгети» вышел летом 2017 года. В нем бог забирает у первобытных людей огонь, потому что они научились добывать его сами, а потом посылает на них чуму.

В обоих скетчах творца играет Шарлто Копли, его дворецкого — Джейсон Коуп.

Бломкамп является режиссером таких лент, как «Район №9», «Элизиум: Рай не на Земле», «Робот по имени Чаппи».

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