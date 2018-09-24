Спорт
 
Последние новости
Появились подробности поставок С-300 Сирии
Россиянам предрекли рост цен на одежду и обувь
Российскому режиссеру запретили возводить стену в центре Берлина
«Бургер Кинг» бесплатно устроит свадебные банкеты россиянам
Российский врач изнасиловал пациентку после удаления миндалин
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Памятники позднего сталинизма вдохновили московских строителей 
Россия начала переброску вооружения в Сирию
Боевики ИГ задумали создать «халифат» в Центральной Азии
Новости партнеров

Игрок сборной Хорватии рассказал об отказе жать руку Путину

Перейти в «Мою Ленту»
Йосип Пиварич

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич рассказал, почему не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2018 года. Слова спортсмена передает «Футбол 24».

«Как вы помните, тогда был сильный дождь. Я был третьим или четвертым после нашего капитана Луки Модрича и тоже хотел протянуть руку Путину, но в этот момент он отвернулся. И я прошел мимо. Просто не хотел задерживать процесс», — отметил Пиварич.

В финале чемпионата мира сборная Хорватии проиграла команде Франции со счетом 2:4. Сам Пиварич на поле не появился. Всего он принял участие в четырех матчах на мундиале.

Защитник выступает за киевское «Динамо» с 2017 года. До этого он выступал только за клубы из Хорватии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
"Хотів простягнути руку Путіну, а той відвернувся". Йосіп Піваріч – про ЧС-2018, Київ та чорну смугу Динамо https://football24.ua/ru/intervju_tag16
Лучший футболист чемпионата мира получил срок
Кричавшего «Слава Украине!» хорвата вернули в сборную страны
Другие материалы рубрики
Спорт22:4023 сентября

Московская жара

Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
23:0424 сентября

Гегемонии Роналду и Месси пришел конец

22:4324 сентября

ФИФА объявила лучший гол 2018 года

18:3919 сентября

Медведева ответила критикам

Спорт00:2216 сентября

«Мы пришли в Россию надолго»

UFC взорвал Москву. Тысячи зрителей не пожалели
22:5924 сентября

Объявлена сборная лучших футболистов 2018 года

20:1924 сентября

Английский футболист за 1,5 месяца стал отцом троих детей от трех женщин

17:4319 сентября

13 стран выступили против восстановления российского спорта

Спорт00:0215 сентября

«Хочешь облизать мне пальцы ног?»

Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
21:2224 сентября

Макгрегору прилетела угроза из Чечни

18:2824 сентября

Месси проигнорировал протянутую руку судьи

17:0820 сентября

Умер четырехкратный олимпийский чемпион

Россия
«Делая вид, что лечишь»
Как работать без лекарств и оборудования: откровенный рассказ российского врача
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Они дети войны! Психика нарушенная»
Почему чеченцы стреляют и дерутся на свадьбах. Объясняет чеченец
Придется повторить
Что нужно знать о самых удивительных выборах в современной истории России
Женщины в опасности
Россиянкам доверят мужскую работу. Они ждали этого 40 лет
В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте
Глава Хакасии обеднел на своей должности
Все материалы
Мир
Россия вооружит Сирию С-300
Израиль обещал уничтожить эти комплексы
Россия начала переброску вооружения в Сирию
Появились подробности поставок С-300 Сирии
В США глава церкви поплатился за сеанс экзорцизма над флагом ЛГБТ
Иран напомнил США о терактах 11 сентября
Чистое небо
Россия назвала виновных в катастрофе «Боинга» в Донбассе
В США признали бессилие перед позицией России по Украине
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
США рассказали о доказательствах присутствия российских военных в Донбассе
Боевики ИГ задумали создать «халифат» в Центральной Азии
Киев утвердил план создания военно-морских баз в Азовском море
Украина обвинила Белоруссию в подыгрывании России
Все материалы
Экономика
Николай ЕвдокимовНовый Мавроди
Он захотел переплюнуть МММ. Деньги россиян в опасности
Замешан и тверд
Бетон закатывают по новым технологиям
Анатолий ЧубайсНанотолий
Чубайс хотел создать российский Apple, но что-то пошло не так
Дело под угрозой
Экономические факторы кормят ресторанный бизнес «завтраками»
Экономику России назвали полуфеодальной
Фокус с проникновением
Он верил в магию и защищал Майкла Джексона. В его руках все налоги Америки
Российский газ добрался до Бразилии
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
Безвольные стрелки
На российских полицейских нападают все чаще. Оружие им только вредит
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
На Кубани раскрыли украинского шпиона
Смерть вора в законе Вагона из «братского круга» связали с тюремщиками
Чиновника Роспотребнадзора заподозрили во взятке тахтой
Лидер «Христианского государства» вышел из СИЗО
Все материалы
Наука и техника
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
F-35B нашли применение в Сирии
В США рассказали о тупиковом развитии ВВС СССР
Новые iPhone не прошли проверку на прочность
В Китае показали гиперзвуковые глайдеры
Все материалы
Спорт
Московская жара
Армейская молодежь против скандалов «Спартака» — все о главном дерби страны
Гегемонии Роналду и Месси пришел конец
Игрок сборной Хорватии рассказал об отказе жать руку Путину
ФИФА объявила лучший гол 2018 года
Объявлена сборная лучших футболистов 2018 года
Английский футболист за 1,5 месяца стал отцом троих детей от трех женщин
Макгрегору прилетела угроза из Чечни
Все материалы
Культура
«Никто из актеров не был обдолбан»
Гаспар Ноэ о съемках «Экстаза», первом трипе и связи оргазма со смертью
Подловил
Он подглядывает за прохожими и снимает их в самый подходящий момент
«Задушите ее в той же постели, где она грешила»
Непорочная жертва и искусный манипулятор на сцене Большого
Пчела из «Бригады» предложил Чубайсу заменить сериалы про бандитов книгами
Российскому режиссеру запретили возводить стену в центре Берлина
«Он едет в Россию как друг семьи, а не раб»
Как европейцы создавали новую русскую элиту
Умерла заслуженная артистка России Августа Кленчина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
Салон красоты распугал клиентов «отвратительным» маникюром
«Ты хочешь, чтобы кто-то заглянул в твою задницу?!»
Страшное шоу о детях, брошенных на растерзание зэкам, рассорило Америку
Пользователей Android атаковали российские мошенники
55-летнего бизнесмена поймали на приставаниях к юной YouTube-звезде
Женщины рассказали об ужасах поиска доноров спермы в сети
Политика с фамилией Анус сочли недостойным соцсетей
Все материалы
Ценности
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
«Водка и коньяк лились рекой»
Как развлекался Сталин, пока миллионы умирали на войне
Дизайнер выпустил на подиум моделей с тройной грудью
Versace продался американцам
Раскрыт секрет идеальных волос Кардашьян
Меган Маркл раскрыла тайну своего свадебного наряда
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Армяне накормят богатых россиян
Туриста в Лондоне задержали из-за запрещенной игрушки
Названы самые неадекватные жалобы туристов
Туристов в Краснодарском крае ударило током во время полета с парашютом
Все материалы
Из жизни
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
Лишенная титула «Мисс Украина» выразила протест
Женщина притворилась больной раком и собрала тысячи долларов
Сотни голых британцев прыгнули в Северное море
Школьный хулиган убил подростка сыром
Все материалы
Масштабируй это!
Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным в классе
Эвакуаторные войны
Как владельцы машин противятся эвакуации своих транспортных средств
Видео: Бентли за 17 млн
Первый в России Bentley Continental GT нового поколения — почему он стоит как пять BMW?
Rolls-Royce: 60 лет на полном приводе
Rolls-Royce запускает в серию вседорожный Cullinan, но все началось очень давно
Версию Toyota GT86 от Gazoo Racing показали на видео
Audi воскресит марку «Хорьх» для конкуренции с Maybach
Porsche официально отказалась от дизелей
Все материалы
Дом
Центровые
Москвичи скупают элитные квартиры. Такого не было с девяностых
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
Многодетной матери отказали в жилье из-за преждевременных родов
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Россиянин залез на вышку сотовой связи ради квартиры
Аналитики заявили о невозможности удорожания съемного жилья в Москве
Все материалы