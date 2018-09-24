Игрок сборной Хорватии рассказал об отказе жать руку Путину

Защитник сборной Хорватии Йосип Пиварич рассказал, почему не стал пожимать руку президенту России Владимиру Путину во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2018 года. Слова спортсмена передает «Футбол 24».

«Как вы помните, тогда был сильный дождь. Я был третьим или четвертым после нашего капитана Луки Модрича и тоже хотел протянуть руку Путину, но в этот момент он отвернулся. И я прошел мимо. Просто не хотел задерживать процесс», — отметил Пиварич.

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В финале чемпионата мира сборная Хорватии проиграла команде Франции со счетом 2:4. Сам Пиварич на поле не появился. Всего он принял участие в четырех матчах на мундиале.

Защитник выступает за киевское «Динамо» с 2017 года. До этого он выступал только за клубы из Хорватии.

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