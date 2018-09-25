Власти Подмосковья анонсировали новые инвестиционные соглашения

Ряд соглашений о сотрудничестве подпишет делегация Подмосковья на агровыставке «Золотая осень-2018» в Москве, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 25 сентября.

«В ходе 20 юбилейного аграрного форума страны на стенде Московской области мы планируем подписать около 13 соглашений общим объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей. Соглашения предусматривают развитие сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, реализацию инвестиционных и инновационных проектов», — сказал Разин.

По словам министра, экспозиция региона разместится на площади 150 квадратных метров. На выставке будут представлены как крупнейшие инвестиционные проекты Подмосковья, так и небольшие фермерские хозяйства.

Ранее сообщалось, что в выставке примут участие свыше 30 подмосковных сельхозпроизводителей.

В начале августа губернатор Андрей Воробьев поблагодарил аграриев за хорошую работу. По его словам, сельское хозяйство является одним из важных факторов развития экономики региона. Он заверил, что власти будут и дальше развивать этот сектор.

