В районе Петербурга с плохой репутацией решили проложить велодорожки и не смогли

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу приостановило три конкурса на размещение велодорожек в Купчино. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Общая стоимость торгов превышает 47,6 миллиона рублей. Жалобы на тендеры поступили от компании «Стройком 888», зарегистрированной в Улан-Удэ. УФАС рассмотрит их 28 сентября.

Купчино расположено на юге Петербурга. Имеет репутацию одного из самых неблагополучных и криминальных районов города, хотя местные власти и жители утверждают, что в последние годы обстановка изменилась.

Всего в 2018 году петербургские власти планируют проложить в городе шесть велодорожек протяженностью около 34 километров. К концу года общая длина велосети составит 115 километров.

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