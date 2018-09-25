Новый «Зверь» Трампа впервые появился на публике

Президент США Дональд Трамп впервые проехался по Нью-Йорку на лимузине Cadillac, представленном General Motors Co. Автомобиль, созданный в двух экземплярах, призван защитить главу государства от любой угрозы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Контракт на разработку лимузина General Motors выиграла в 2014 году. Предыдущую версию, созданную в 2009-м, делала та же компания. Про тот автомобиль 44-й президент США Барак Обама говорил, что это «кадиллак в кузове танка», и в 2015 году рассказывал комику Джерри Сайнфелду, что мог «прямо оттуда позвонить на атомную подлодку». Новый лимузин, как и его предшественника, называют «Зверем».

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По словам экспертов, пишет Reuters, новый автомобиль оснащен шинами, позволяющими продолжать движение даже в спущенном состоянии, и пуленепробиваемыми стеклами. Кроме того, он полностью герметичен, чтобы защитить тех, кто внутри него, от химической атаки. Технические характеристики машины не раскрываются.

В течение большей части ХХ века президентов США возили лимузины Lincoln, но с начала 1980-х годов эту функцию выполняют машины Cadillac.

В этом году новый лимузин получил и российский президент: Владимиру Путину представили проект «Кортеж». Линейка автомобилей Aurus для первых лиц государства объединит президентский лимузин, седан бизнес-класса, внедорожник, минивэн и мотоцикл.

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