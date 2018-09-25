Названы сроки включения отопления в Московской области

Социальные объекты Московской области начнут отапливаться с 28 сентября, жилищный фонд подключат в начале октября, заявил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин в ходе заседания правительства. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 25 сентября.

По его словам, есть риск, что 30 сентября будет уже отрицательная температура. «Предлагаю приступить в пятницу к отоплению социальной сферы. В течение пяти дней подключить отопление многоквартирных домов», — сказал Хромушин.

Он отметил, что с 24 сентября в регионе проводятся пробные топки.

В прошлом году отопительный сезон в детских садах, школах и поликлиниках Московской области начался с 1 октября.

Решение о начале отопительного периода в каждом конкретном муниципалитете принимается главой образования.