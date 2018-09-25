В России найдутся лишние два триллиона

В 2019 году профицит федерального бюджета России составит 1,932 триллиона рублей, следует из опубликованного Минфином проекта закона о федеральном бюджете.

В 2020-м профицит бюджета ожидается на уровне в 1,22 триллиона рублей, в 2021-м — 0,95 триллиона.

Расходы федерального бюджета в 2019-м составят 18,037 триллиона, доходы — 19,96. В 2020-м — 18,9 и 20,22 соответственно, в 2021-м — 20,026 и 20,9 соответственно.

В законе о бюджете на текущий год заложен дефицит на уровне 1,3 процента ВВП, однако весной оценка была скорректирована на профицит в размере 0,5 процента ВВП. Вместе с тем власти ожидают исполнения бюджета с профицитом в 2 процента ВВП.

Последний раз федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 2011 году. Профицит составил 0,8 процента ВВП или 442 миллиарда рублей, напоминает ТАСС.

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