Кремль отреагировал на волнения в Ингушетии

Президент России Владимир Путин получает всю необходимую информацию о ситуации в Ингушетии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости в среду, 26 сентября.

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Представитель Кремля отметил, что в республике есть определенная напряженность. «Но вместе с тем там на месте проводится работа, поэтому пока преждевременно (…) ставить какие-то диагнозы», — сказал Песков в ответ на вопрос, обеспокоен ли глава государства ситуацией в Ингушетии.

Ранее в среду жители столицы Ингушетии Магаса вышли на митинг против передачи Чечне части земель республики. Предполагается, что в рамках договора под чеченскую юрисдикцию будет передана часть территории Сунженского района. Недовольство горожан также вызвала отставка главы вышеупомянутого района Иссы Хашагульгова. Накануне у здания местной администрации состоялся стихийный митинг.

МВД Ингушетии предупредило, что будет пресекать попытки проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Власти республики считают, что определение ингушско-чеченской границы позволит «избежать кризисов в будущем, придаст динамику экономике».

Разногласия о границе между Ингушетией и Чечней возникли у глав субъектов в 2012 году. Тогда стороны не смогли поделить Сунженский и Малгобекский районы.

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