Сдерживающие митинг в Ингушетии силовики попали на видео

The Magas Times / ВКонтакте

Жители столицы Ингушетии Магаса вышли на митинг против передачи Чечне части земель республики. Видео с силовиками, сдерживающими участников акции протеста, опубликовало издание The Magas Times во «ВКонтакте». Начались задержания.

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Ранее из Ингушетии поступали жалобы на перебои в работе мобильного интернета. «Дождь» со ссылкой на председателя ингушского отделения «Яблока» Руслана Муцольгова сообщал, что въезд в Магас перекрыт бетонными блоками. Ингушские власти предупредили, что будут пресекать попытки провести несанкционированные массовые мероприятия. Вслед за этим поступили сообщения о вводе в Магас колонны с подразделениями Росгвардии.

Недовольство жителей вызвано намерением республиканских властей подписать с Чечней соглашение об установке границ между субъектами. Предполагается, что в рамках договора под чеченскую юрисдикцию будет передана часть территории Сунженского района Ингушетии.

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