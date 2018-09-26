Задержанный за насилие над ребенком убил себя по пути на допрос

В Астраханской области совершил самоубийство мужчина, задержанный по подозрению в насилии над ребенком. Об этом в среду, 26 сентября, сообщил в ТамТам-канале Следственный комитет.

«Подозреваемый в сексуальном насилии в отношении шестилетней девочки, по предварительным данным, покончил жизнь по дороге на допрос. Следователи в Астрахани проводят проверку по факту обнаружения тела 46-летнего арестованного в конвойном автомобиле», — говорится в сообщении.

46-летний житель Ахтубинского района был задержан 18 сентября. По версии следствия, в конце августа он встретил на игровой площадке шестилетнюю девочку, предложил угостить ее мороженым и заманил в квартиру знакомых, где совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Изначально девочка указывала сотрудникам правоохранительных органов на других людей, трех подростков. Но спустя некоторое время рассказала, что над ней надругался взрослый мужчина и запугал расправой. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемого и задержали его.

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