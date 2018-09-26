Олимпийский чемпион времен СССР скончался

Советский лыжник и олимпийский чемпион Владимир Воронков умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Бывший спортсмен скончался 25 сентября. Президент ФЛГР Елена Вяльбе выразила соболезнования его родным и близким.

Воронков — заслуженный мастер спорта, чемпион мира, многократно становился чемпионом СССР.

Воронков выиграл золотую медаль на Олимпиаде в 1972 году. Советский лыжник вместе с Федором Симашевым, Юрием Скобовым и Вячеславом Ведениным одержал победу в эстафете из четырех этапов по 10 километров каждый.

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