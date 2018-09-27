Определилась страна-хозяйка футбольного чемпионата Европы-2024

Германия примет чемпионат Европы по футболу в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил кандидатуру страны-организатора турнира по итогам заседания в штаб-квартире организации в швейцарском Ньоне. Также заявку на проведение турнира подавала Турция.

Германия выступит страной-хозяйкой континентального первенства во второй раз: ФРГ принимала турнир в 1988 году.

Чемпионат Европы-2020 года пройдет сразу в 12 странах. Особый формат приурочен к 60-летию турнира. Среди городов-организаторов турнира есть и российский Санкт-Петербург.

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