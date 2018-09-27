Объявленных в розыск школьников нашли в компьютерном клубе

Двух калининградских школьников, пропавших в среду, 26 сентября, обнаружили в одном из компьютерных клубов города. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления МВД.

По информации «Клопс.ру», на поиски подростков потребовались сутки. Полицейские выяснили, что у 13-летнего школьника и его 14-летнего приятеля были деньги на карманные расходы, и предположили, что они могли их потратить в компьютерном клубе. Сотрудники правоохранительных органов проверили несколько таких точек, прежде чем обнаружили детей.

Оказалось, что школьники отключили телефоны, чтобы их не смогли найти родители. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с ними профилактическую беседу.

В ноябре прошлого года полицейские Юрги (Кемеровская область) нашли считавшегося пропавшим без вести подростка в столовой города. Ребенок не возвращался домой в течение двух дней.

В поиске задействовали около сотни сотрудников полиции и волонтеров. Были опрошены знакомые несовершеннолетнего, водители и кондукторы общественного транспорта, работники авто- и железнодорожного вокзала. В результате мальчика обнаружил участковый. Выяснилось, что он ушел из дома после ссоры с отцом. В ответ на отказ подростка помочь по хозяйству мужчина пообещал отдать его в приют.

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