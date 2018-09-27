МИД ответил на лозунг «Назло Кремлю» в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предвыборный плакат министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича с лозунгом «Назло Кремлю». Своим мнением она поделилась в комментариях в Facebook.

Журналист Владимир Симиндей опубликовал фотографию с одной из латвийских улиц, на которой запечатлен плакат Ринкевича. В посте он отметил Захарову.

«На рекламной тумбе с его [Ринкевича] портретом читаем агитационно-пропагандистский слоган на латышском: "Несмотря на Кремль, Латвия есть и будет состоявшимся государством". P.S. Есть и менее мягкие варианты перевода сего кунштюка: "вопреки Кремлю"; "наперекор Кремлю"; "супротив Кремля"; бинго! — "назло Кремлю"», — написал Симиндей.

Захарова ответила журналисту: «Кремль-то хотел, чтобы Латвия стала благополучным государством. Но если хотят быть только состоявшимся — ради Бога».

Ринкевич будет участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в Латвии 6 октября.

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